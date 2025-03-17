Південна Корея готова прийняти північнокорейських військовополонених для співпраці з Україною

Чо також підтвердив зусилля Сеула щодо підтримки українського народу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і його колега з Південної Кореї Чо Те Юл мали телефонну розмову, під час якої обговорили репатріацію північнокорейських військовополонених.

Про це пише Yonhap.

Чо Те Юл сказав Андрію Сибізі, що захоплених військовополонених вважають громадянами Південної Кореї за Конституцією. Якщо вони захочуть повернутися до Південної Кореї, а не в КНДР, то їхнє рішення схвалять.

Під час розмови Чо Те Юл також сказав, що Південна Корея співпрацюватиме з іншими країнами для відновлення миру та післявоєнного відновлення України. Андрій Сибіга поділився інформацією про переговори України зі США щодо припинення війни з росією та наголосив на важливості міжнародної співпраці для досягнення миру.

Минулого року влада Північної Кореї відправила своїх військових на війну росії проти України. На даний момент вони дисклоковані для участі в бойових діях у Курській області.