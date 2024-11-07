Південна Корея готова змінити позицію щодо постачання зброї в Україну

Якщо рішення про постачання зброї Україні все ж буде ухвалено, то перша партія включатиме оборонну зброю.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що "не виключає" прямого постачання зброї в Україну.

Про це він сказав на пресконференції в четвер, пише Baron's з посиланням на AFP

Він зазначив, що політика Південної Кореї не передбачає постачань зброї країнам, які перебувають у стані конфлікту, але вказав, що це може змінитися на тлі відправки Північною Кореєю військ до росії для участі у війні з Україною.

"Тепер, залежно від рівня участі Північної Кореї, ми будемо поступово коригувати нашу стратегію підтримки", - сказав Юн Сок Йоль, додавши, що "це означає, що ми не відкидаємо можливості постачання зброї".