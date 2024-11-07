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Південна Корея готова змінити позицію щодо постачання зброї в Україну

07 листопада 2024, 15:07
Південна Корея готова змінити позицію щодо постачання зброї в Україну
Фото: Reuters
Якщо рішення про постачання зброї Україні все ж буде ухвалено, то перша партія включатиме оборонну зброю.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що "не виключає" прямого постачання зброї в Україну.
 
Про це він сказав на пресконференції в четвер, пише Baron's з посиланням на AFP.
 
Він зазначив, що політика Південної Кореї не передбачає постачань зброї країнам, які перебувають у стані конфлікту, але вказав, що це може змінитися на тлі відправки Північною Кореєю військ до росії для участі у війні з Україною.
 
"Тепер, залежно від рівня участі Північної Кореї, ми будемо поступово коригувати нашу стратегію підтримки", - сказав Юн Сок Йоль, додавши, що "це означає, що ми не відкидаємо можливості постачання зброї".
 
Президент Південної Кореї додав, що його офіс відстежуватиме дії північнокорейських солдатів. При цьому, якщо рішення про постачання зброї Україні все ж таки буде ухвалено, то перша партія буде оборонною.
 
"Якщо ми продовжимо надавати підтримку зброєю, ми віддамо пріоритет оборонній зброї", - сказав він.
 
Раніше Юн Сок Йоль провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої привітав Трампа з "переконливою перемогою". Також вони домовилися провести особисту зустріч найближчим часом.

 

Південна Кореявійна в Україніросія окупанти

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