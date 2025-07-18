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CУСПІЛЬСТВО

Південна Корея хоче створити базу на Місяці до 2045 року

18 липня 2025, 16:59
Південна Корея хоче створити базу на Місяці до 2045 року
Основне фото: NASA+ istockphoto.com
Корейська аерокосмічна адміністрація (KASA) презентувала своє оновлене бачення розвитку галузі в Національному науковому фонді в місті Теджон.

Південна Корея планує побудувати базу на Місяці до 2045 року. Загалом нова довгострокова стратегія космічних досліджень країни передбачає пʼять місій.

Про це повідомляє Yonhap.

Корейська аерокосмічна адміністрація (KASA) презентувала своє оновлене бачення розвитку галузі в Національному науковому фонді в місті Теджон. План передбачає п’ять основних місій, серед яких — дослідження низької навколоземної орбіти та мікрогравітації, вивчення Місяця, Сонячної системи та космічної науки.

Що стосується місячного напрямку, KASA прагне розробити власні технології посадки та пересування, використовувати ресурси супутника і створити інфраструктуру для економічної діяльності.

До 2040 року планують розробити нове покоління місячного посадкового модуля для логістичних завдань, а до 2045-го — побудувати економічну базу на Місяці. У сфері досліджень Сонця та геліосфери йдеться про створення зондів для моніторингу сонячної активності та підвищення безпеки в космосі.

Також KASA готує місію з виведення на орбіту супутника, який спостерігатиме за Сонцем у точці Лагранжа L4 — місці, де гравітаційні сили Землі та зірки врівноважуються. Попередньо, запуск має відбутися до 2035 року.

Південна Кореямісяцькосмос

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