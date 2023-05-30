Південна Корея і Франція підписали угоду про військово-космічне партнерство

Сьогодні країни підписали угоду про військову співпрацю в космосі з метою продовження орієнтованого на майбутнє двостороннього співробітництва у галузі безпеки.

Про це повідомляє Yonhap.

"Це має значення, оскільки стане першим кроком у розширенні військового співробітництва між двома країнами, а також диверсифікації оборонно-космічного співробітництва", – пише видання.

Генеральний директор Бюро оборонної політики Міністерства оборони Південної Кореї Чой Бюнг-ок і французький космічний командувач Філіпп Адам підписали угоду про наміри щодо військово-космічного партнерства Південної Кореї і Франції в Сеулі.

В угоді йдеться про те, що сторони прискорять співпрацю у зміцненні можливостей космічної безпеки за допомогою розширення обміну людьми та інших зусиль.

Під час підписання документа Чой запропонував продовжувати активне двостороннє співробітництво шляхом участі Південної Кореї у міжнародних космічних навчаннях під керівництвом Франції.

Французький космічний командувач пообіцяв активно співпрацювати, аби забезпечити зміцнення операційних можливостей двох країни у безпрограшному напрямку.