Південна Корея і КНДР на кордоні відкрили стрілянину

Подія сталася приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.

Військовий Південної Кореї випадково відкрив вогонь з кулемета на демаркаційній лінії в бік КНДР.

Сеул поінформував Пхеньян про інцидент, повідомляє Yonhap News Agency.

Інцидент стався вранці 23 квітня у демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї в окрузі Чеорвон, приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.

Південнокорейський солдат помилково випустив одну чергу з великокаліберного кулемета K6 зі сторожового поста в районі кордону.

Після цього військові чиновники Південної Кореї увімкнули трансляцію, щоб негайно повідомити Північну Корею про подію.

В Збройних силах Південної Кореї заявили, що поки що не виявили жодних незвичайних ознак військової діяльності з боку КНДР.

Раніше стало відомо, що Південна Корея запустила на орбіту 4-й супутник-розвідник для моніторингу за КНДР.