Південна Корея і КНДР на кордоні відкрили стрілянину
Військовий Південної Кореї випадково відкрив вогонь з кулемета на демаркаційній лінії в бік КНДР.
Сеул поінформував Пхеньян про інцидент, повідомляє Yonhap News Agency.
Інцидент стався вранці 23 квітня у демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї в окрузі Чеорвон, приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.
Південнокорейський солдат помилково випустив одну чергу з великокаліберного кулемета K6 зі сторожового поста в районі кордону.
Після цього військові чиновники Південної Кореї увімкнули трансляцію, щоб негайно повідомити Північну Корею про подію.
В Збройних силах Південної Кореї заявили, що поки що не виявили жодних незвичайних ознак військової діяльності з боку КНДР.
Раніше стало відомо, що Південна Корея запустила на орбіту 4-й супутник-розвідник для моніторингу за КНДР.