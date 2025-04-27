Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Південна Корея і КНДР на кордоні відкрили стрілянину

27 квітня 2025, 12:02
Південна Корея і КНДР на кордоні відкрили стрілянину
Фото: з вільного доступу
Подія сталася приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.

Військовий Південної Кореї випадково відкрив вогонь з кулемета на демаркаційній лінії в бік КНДР. 

Сеул поінформував Пхеньян про інцидент, повідомляє Yonhap News Agency.

Інцидент стався вранці 23 квітня у демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї в окрузі Чеорвон, приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.

Південнокорейський солдат помилково випустив одну чергу з великокаліберного кулемета K6 зі сторожового поста в районі кордону.

Після цього військові чиновники Південної Кореї увімкнули трансляцію, щоб негайно повідомити Північну Корею про подію.

В Збройних силах Південної Кореї заявили, що поки що не виявили жодних незвичайних ознак військової діяльності з боку КНДР. 

Раніше стало відомо, що Південна Корея запустила на орбіту 4-й супутник-розвідник для моніторингу за КНДР.

 

КНДРПівденна Кореястрілянина

Останні матеріали

Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється