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Південна Корея і Німеччина співпрацюватимуть у підтримці України

16 квітня 2023, 14:30
Південна Корея і Німеччина співпрацюватимуть у підтримці України
Фото: Reuters
Насамперед, підтримуватимуть дипломатично та економічно.

Південна Корея і Німеччина домовилися спільно працювати над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України.

Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Цзінь під час прес-конференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Сеулі, передає Yonhap.

Головні дипломати країн провели стратегічний діалог, одним з головних питань якого були спільні зусилля щодо підтримки України у війні з російськими окупантами.

"Сторони висловили занепокоєння погіршенням гуманітарної та економічної ситуації в Україні та розділили розуміння того, що міжнародна солідарність і підтримка сьогодні важливіші, ніж будь-коли", – сказав Пак.

Відповідаючи на питання щодо передачі Україні південнокорейської зброї, Пак наголосив на позиції Сеула, який  надає Україні, що охоплена війною, гуманітарну допомогу у співпраці з міжнародним співтовариством.

НімеччинаПівденна Кореяпідтримкавійна в Україніросія окупанти

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