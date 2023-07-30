Південна Корея і США провели спільні навчання з ядерною зброєю
30 липня 2023, 14:59
Фото: dumskaya.net
Південна Корея і Сполучені Штати провели поблизу Корейського півострова спільні протичовнові навчання за участю атомного підводного човна ВМС США "Annapolis" з крилатими ракетами Tomahawk, здатними нести ядерні боєголовки, на борту.
Про це повідомляє Yonhap.
В навчаннях в Східнокитайському морі на південь від південного корейського острова Чеджу взяв участь есмінець ВМС Південної Кореї із встановленою американською протиракетною системою "Aegis".
Під час навчань корейські та американські військові тренувалися в пошуку умовного північнокорейського підводного човна, його ідентифікації та відстеженні переміщень."Такі навчання дозволяють зміцнити можливості реагування ВМС Південної Кореї та Сполучених Штатів і підвищити їхню оперативну сумісність при проведенні операцій із протидії проникненню північнокорейських підводних човнів на тлі зростаючої загрози з боку ракетних провокацій Північної Кореї", - заявили в південнокорейських ВМС.