Південна Корея може стати потужним противником росії – аналітик Bild

Експерт розповів про те, чим для путіна може обернутися використання військ КНДР у війні проти України.

Використання росією військовослужбовців Північної Кореї у війні проти України може стати "величезною помилкою" з боку правителя кремля путіна, заявив експерт.

Про це пише оглядач Bild Альберт Лінк.

Він зазначає, що Міністерство закордонних справ Південної Кореї вже викликало російського посла в Сеулі, висловивши протест проти відправки військ КНДР для участі у війні проти України. За його словами, путін таким чином може отримати ще одного потужного противника в особі Південної Кореї.

"Жахливий сценарій для путіна: Південна Корея, яка досі підтримувала Україну лише гумдопомогою і касками, реагує на вступ Кім Чен Ина у війну - і відправляє Україні зброю. Маленька Південна Корея (лише трохи більша за Австрію) - одна з найбільших армій світу з приблизно 3,6 млн солдатів (500 000 активних, 3,1 млн у резерві)", - зазначає Лінк.