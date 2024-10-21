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Південна Корея може стати потужним противником росії – аналітик Bild

21 жовтня 2024, 17:31
Південна Корея може стати потужним противником росії – аналітик Bild
Фото: Reuters
Експерт розповів про те, чим для путіна може обернутися використання військ КНДР у війні проти України.
Використання росією військовослужбовців Північної Кореї у війні проти України може стати "величезною помилкою" з боку правителя кремля путіна, заявив експерт.
 
Про це пише оглядач Bild Альберт Лінк. 
 
Він зазначає, що Міністерство закордонних справ Південної Кореї вже викликало російського посла в Сеулі, висловивши протест проти відправки військ КНДР для участі у війні проти України. За його словами, путін таким чином може отримати ще одного потужного противника в особі Південної Кореї.
 
"Жахливий сценарій для путіна: Південна Корея, яка досі підтримувала Україну лише гумдопомогою і касками, реагує на вступ Кім Чен Ина у війну - і відправляє Україні зброю. Маленька Південна Корея (лише трохи більша за Австрію) - одна з найбільших армій світу з приблизно 3,6 млн солдатів (500 000 активних, 3,1 млн у резерві)", - зазначає Лінк.
 
Експерт додав, що в Південній Кореї, де використовується зброя стандартів НАТО, процвітає оборонно-промисловий комплекс - уряд планує стати четвертим за величиною експортером зброї до 2027 року. На перших трьох позиціях розташовуються США, росія і Франція.
 
"Якщо Південна Корея вирішить підтримати Україну зброєю, то, на думку експертів, це матиме величезний вплив на хід війни", - заявляє Лінк.

 

війна в Україніросія окупантиКорея

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