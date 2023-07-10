Південна Корея надає Україні нову допомогу – CNN

Сеул поки не наважується постачати летальну зброю, натомість пообіцяв обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.

Південна Корея надає Україні новий пакет нелетальної допомоги.

Про повідомляє CNN з посиланням на джерела у міністерстві національної оборони Південної Кореї, не надавши додаткових подробиць.

За інформацією Associated Press, президент Республіки Корея Юн Сук Йоль заявив, що його країна надаватиме Україні подальшу гуманітарну та фінансову підтримку, включаючи обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.

Пресслужба президента підтвердила CNN, що Юн зробив ці коментарі.

Наприкінці травня 2023 року видання WSJ повідомляло, що Південна Корея передасть Україні сотні тисяч артснарядів через США. Чи отримала Україна ці снаряди, поки невідомо.