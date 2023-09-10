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Південна Корея надасть Україні 2,3 млрд дол. допомоги

10 вересня 2023, 16:27
Південна Корея надасть Україні 2,3 млрд дол. допомоги
Фото: Reuters
Перша частина суми (300 мільйонів) буде отримана Києвом 2024 року на гуманітарні потреби.

Із 2025-го решта 2 мільярди буде спрямована Україні як довгострокова допомога – на підтримку соціальної й економічної інфраструктури.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на саміті G20 у Нью-Делі (Індія) під час сесії під назвою "Єдине майбутнє", передає Yonhap.

Довгострокова допомога надходитиме у формі кредитів під низькі відсотки через Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF). Останній Сеул запустив у 1987 році з метою підтримки проєктів економічної та соціальної інфраструктури в країнах, що розвиваються.

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної стрижневої держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі в майбутньому відновленні України", – сказав Юн Сок Йоль.

Додамо, що саміт G-20 у Нью-Делі – це вісімнадцята зустріч глав держав Групи двадцяти. Вона проходить 9-10 вересня в очному форматі.

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