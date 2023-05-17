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ПОЛІТИКА

Південна Корея надасть Україні допомогу на 130 млн доларів

17 травня 2023, 08:59
Південна Корея надасть Україні допомогу на 130 млн доларів
Фото: Reuters
Пакет складатиметься з пожертв та кредитів.

Південна Корея підписала угоду з Україною про план надання пакету фінансової допомоги в розмірі 130 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів Південної Кореї повідомило, що міністр Чу Кен Хо та міністр економіки України Юлія Свириденко, які прибули до Сеулу для участі у конференції, підписали угоду про пакет, який складатиметься з пожертв та кредитів.

Але президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав минулого місяця, що його уряд може не "наполягати тільки на гуманітарній чи фінансовій підтримці", якщо цивільні особи в Україні піддадуться великомасштабному нападу або через "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може змиритися".

Нагадаємо, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проєкту енергетичної безпеки передало Укрзалізниці 105 дизель-генераторів на суму 2,7 мільйона доларів.

Південна Кореядопомога

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