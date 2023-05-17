Південна Корея надасть україні партію спецтехніки

Йдеться про автомобілі для розмінування, а також мобільні рентген-апарати.

Запит на таку техніку зробила під час візиту до Республіки Корея перша леді України Олена Зеленська, яка провела зустріч із міністром закордонних справ країни Пак Чіном.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленська подякувала уряду Республіки Корея за підтримку української формули миру та засудження викрадень українських дітей росією. Вона акцентувала на нагальних потребах країни, зокрема щодо гуманітарного розмінування.

"Близько 30% території України зачепили бойові дії. Тож, випереджаючи Афганістан і Сирію, наша країна тепер - найбільш замінована у світі. Сподіваємося на сприяння уряду Республіки Корея в забезпеченні першочергових потреб у машинах для розмінування та захисному спорядженні", - сказала Зеленська.

За результатами переговорів корейська сторона висловила готовність надати автомобілі для розмінування та мобільні рентген-апарати для України.