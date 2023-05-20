Південна Корея наростила експорт снарядв у Європу
Провідний південнокорейський виробник боєприпасів збільшив поставки до Європи, де запаси країн виснажені постачанням Україні.
Про це повідомляє Nikkei.
У січні цього року компанія Poongsan оголосила про підписання угоди з південнокорейською Hanwha Aerospace на 133,5 млн доларів на поставку великокаліберних боєприпасів, після угоди з Hyundai Rotem на 230 млн доларів у грудні.
"Poongsan, як видається, чекає рекордний рік у тому, що стосується продажів озброєнь, через те, що ринок експорту поширився і на Європу на додачу до США і Близького Сходу", - зазначає аналітик Kiwoom Securities Лі Чон-хен.