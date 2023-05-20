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Південна Корея наростила експорт снарядв у Європу

20 травня 2023, 11:25
Південна Корея наростила експорт снарядв у Європу
Фото з вільного доступу
Основними покупцями продукції південнокорейської корпорації є США, країни Близького Сходу і Європи.

Провідний південнокорейський виробник боєприпасів збільшив поставки до Європи, де  запаси країн виснажені постачанням Україні.

Про це повідомляє Nikkei.

У січні цього року компанія Poongsan оголосила про підписання угоди з південнокорейською Hanwha Aerospace на 133,5 млн доларів на поставку великокаліберних боєприпасів, після угоди з Hyundai Rotem на 230 млн доларів у грудні.

"Poongsan, як видається, чекає рекордний рік у тому, що стосується продажів озброєнь, через те, що ринок експорту поширився і на Європу на додачу до США і Близького Сходу", - зазначає аналітик Kiwoom Securities Лі Чон-хен.

виробництвоПівденна Кореявійна в Україніснарядиросія окупанти

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