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Південна Корея заборонила завозити авто та інші товари в росію та білорусь

24 квітня 2023, 13:42
Південна Корея заборонила завозити авто та інші товари в росію та білорусь
Фото: google.com
Сеул розширив обмеження на експорт низки промислових товарів до цих двох країн.

В міністерстві торгівлі, промисловості і енергетики Південної Кореї внесли до списку ще 741 товар.

По це повідомляє Yonhap.

До списку увійдуть товари, які пов’язані з напівпровідниками, хімікатами, сталлю, автомобілями, технікою, квантовими комп’ютерами та іншим, до списку товарів, які заборонені для доставки в росію і білорусь. Тепер загальна кількість товарів у списку становить 798. 

Обмеження почне діяти в цю п'ятницю.

Південна Корея пішла на таки крок через високу ймовірність того, що ці предмети будуть використані країнами-імпортерами для озброєння і військових цілей.

В міністерстві також будуть розглядати окремо кожен винятковий випадок для поставок до цих двох країн.

РосіяекспортБілорусьПівденна КореяСеул

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