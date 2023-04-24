Південна Корея заборонила завозити авто та інші товари в росію та білорусь

Сеул розширив обмеження на експорт низки промислових товарів до цих двох країн.

В міністерстві торгівлі, промисловості і енергетики Південної Кореї внесли до списку ще 741 товар.

По це повідомляє Yonhap.

До списку увійдуть товари, які пов’язані з напівпровідниками, хімікатами, сталлю, автомобілями, технікою, квантовими комп’ютерами та іншим, до списку товарів, які заборонені для доставки в росію і білорусь. Тепер загальна кількість товарів у списку становить 798.

Обмеження почне діяти в цю п'ятницю.

Південна Корея пішла на таки крок через високу ймовірність того, що ці предмети будуть використані країнами-імпортерами для озброєння і військових цілей.

В міністерстві також будуть розглядати окремо кожен винятковий випадок для поставок до цих двох країн.