Південна Корея передала партію інженерної техніки для ДСНС України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала чергову партію інженерної техніки від Республіки Корея.

До партії допомоги увійшли самоскиди та бульдозери, які посилять спроможності рятувальників у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Представники підрозділів ДСНС уже отримали ключі та пройшли навчання з користування технікою", — ідеться у повідомленні.

Голова ДСНС Андрій Даник подякував партнерам за підтримку та відзначив, що саме корейська техніка суттєво зменшила ризики для українських саперів.

"50% машин розмінування – це техніка з Кореї. Як тільки вони з’явились, кількість загиблих саперів зменшилась у рази," — каже він.

Посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг висловив захоплення стійкістю українців та запевнив у подальшій підтримці.