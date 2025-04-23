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Південна Корея передала партію інженерної техніки для ДСНС України

23 квітня 2025, 20:53
Південна Корея передала партію інженерної техніки для ДСНС України
Фото: ДСНС
Завдяки корейській техніці зменшився ризик для українських саперів.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала чергову партію інженерної техніки від Республіки Корея.
 
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
 
До партії допомоги увійшли самоскиди та бульдозери, які посилять спроможності рятувальників у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
 
"Представники підрозділів ДСНС уже отримали ключі та пройшли навчання з користування технікою", — ідеться у повідомленні.
 
Голова ДСНС Андрій Даник подякував партнерам за підтримку та відзначив, що саме корейська техніка суттєво зменшила ризики для українських саперів.
 
"50% машин розмінування – це техніка з Кореї. Як тільки вони з’явились, кількість загиблих саперів зменшилась у рази," — каже він.
 
Посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг висловив захоплення стійкістю українців та запевнив у подальшій підтримці.

 

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