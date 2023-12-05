Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Південна Корея передала Україні більше 155 мм снарядів, ніж Євросоюз

05 грудня 2023, 18:48
Південна Корея передала Україні більше 155 мм снарядів, ніж Євросоюз
Південна Корея є найбільшим постачальником 155 мм снарядів в Україну після США.

Про це йдеться в матеріалі En.yna.

Загалом Південна Корея передала Україні 330 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. 

США переконали Південну Корею негласно виділити Україні цього року сотні тисяч артилерійських снарядів - більше, ніж усі країни Європи разом узяті.

Закони Південної Кореї забороняють такі постачання в зони конфліктів, тому передання снарядів мало йти не напряму.

"Високопоставлені представники адміністрації США говорили з колегами в Сеулі, які були згодні за умови, що поставки йтимуть обхідним шляхом", - пише видання.

Доставку снарядів розпочали на початку року. Отже, Південна Корея направила Україні артилерійських снарядів більше, ніж усі країни Європи разом.

На саміті ЄС в кінці лютого лідери Євросоюзу погодилися оперативно поставити Києву боєприпасів в кількості 1 млн протягом року. 

Проте в листопаді Європейська служба зовнішніх зв'язків поінформувала країни ЄС про невелику ймовірність того, що вдасться виконати ці зобов'язання. 

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС завершив першу частину плану постачань. За його оцінками, ЄС виділив Києву близько 300 тисяч снарядів. Боррель додав, що ЄС не відмовився від планів в 1 млн снарядів.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус теж сказав, що Євросоюз не зможе виконати мету з постачання 1 млн боєприпасів для артилерії Україні до березня 2024 року.

В кінці жовтня ми писали, що ЄС не виконує зобов'язання щодо постачання Україні боєприпасів.

 

Південна Корея155 ммартснарядбоєприпас

Останні матеріали

Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Політика
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 16:00
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Політика
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 12:21
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Політика
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 08:13
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Політика
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 17:00
Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється