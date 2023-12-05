Південна Корея передала Україні більше 155 мм снарядів, ніж Євросоюз

Південна Корея є найбільшим постачальником 155 мм снарядів в Україну після США.

Про це йдеться в матеріалі En.yna.

Загалом Південна Корея передала Україні 330 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

США переконали Південну Корею негласно виділити Україні цього року сотні тисяч артилерійських снарядів - більше, ніж усі країни Європи разом узяті.

Закони Південної Кореї забороняють такі постачання в зони конфліктів, тому передання снарядів мало йти не напряму.

"Високопоставлені представники адміністрації США говорили з колегами в Сеулі, які були згодні за умови, що поставки йтимуть обхідним шляхом", - пише видання.

Доставку снарядів розпочали на початку року. Отже, Південна Корея направила Україні артилерійських снарядів більше, ніж усі країни Європи разом.

На саміті ЄС в кінці лютого лідери Євросоюзу погодилися оперативно поставити Києву боєприпасів в кількості 1 млн протягом року.

Проте в листопаді Європейська служба зовнішніх зв'язків поінформувала країни ЄС про невелику ймовірність того, що вдасться виконати ці зобов'язання.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС завершив першу частину плану постачань. За його оцінками, ЄС виділив Києву близько 300 тисяч снарядів. Боррель додав, що ЄС не відмовився від планів в 1 млн снарядів.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус теж сказав, що Євросоюз не зможе виконати мету з постачання 1 млн боєприпасів для артилерії Україні до березня 2024 року.

В кінці жовтня ми писали, що ЄС не виконує зобов'язання щодо постачання Україні боєприпасів.