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Південна Корея перевірить ймовірне порушення TikTok закону про персональні дані

07 жовтня 2024, 12:47
Південна Корея перевірить ймовірне порушення TikTok закону про персональні дані
Фото: з вільних джерел
Соцмережа отримала звинувачення у тому, що компанія не ділиться повним вмістом своїх умов обслуговування і політики конфіденційності.

Комісія зі зв’язку Південної Кореї планує перевірити китайський застосунок для створення і перегляду коротких відео TikTok на предмет можливого порушення національного законодавства про захист персональних даних.

Про це повідомляє портал Yonhap.

Регулятор підозрює застосунок у тому, що він автоматично вимагає від своїх користувачів отримувати рекламу, а не просить їх згоди на надсилання такого контенту, що передбачено корейським законодавством.

Комісія зі зв’язку вважає, що TikTok може порушувати Закон про сприяння використанню інформаційних і комунікаційних мереж та захисту даних, і незабаром розпочне розслідування проти цієї платформи для обміну відео.

"Ми вважаємо, що існує проблема з умовами обслуговування та додатком TikTok в отриманні чіткої інформованої згоди від своїх користувачів", – сказав представник регулятора.

Соцмережа TikTok, яка належить китайській компанії ByteDance, отримала звинувачення у тому, що компанія не ділиться повним вмістом своїх умов обслуговування і політики конфіденційності зі своїми користувачами під час їх приєднання до платформи.

Відповідно до корейського законодавства, такі TikTok соцмедійні застосунки мають надавати користувачам свободу самим вирішувати, чи отримувати їм маркетинговий або рекламний контент, та отримувати згоду користувачів на розсилку таких повідомлень.

 
Південна КореяTikTok

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