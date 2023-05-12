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Південна Корея підтримує українську "формулу миру" – Кулеба

12 травня 2023, 12:47
Південна Корея підтримує українську
Фото: РБК-Україна
Очільники МЗС України та Південної Кореї обговорили двосторонні відносини.

Південна Корея заявила про підтримку "формули миру" президента України Володимира Зеленського. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумком зустрічі з очільником дипломатії Південної Кореї Пак Джином. 

"Змістовна зустріч з моїм корейським колегою Пак Джином, який повідомив мені, що Республіка Корея підтримує "формулу миру" Зеленського. Ми обговорили участь Кореї у відновленні України та привітали зростання інтенсивності двосторонніх контактів між нашими країнами", - зазначив Кулеба. 

Також він обговорив формулу миру та гуманітарну програму Grain from Ukraine із головою МЗС Домінікани Роберто Альваресом. Окрім цього Кулеба запропонував карибським колегам посилити співпрацю в сфері продовольчої безпеки, боротьби зі зміною клімату, кібербезпеки, цифровізації, а також закликав їх підтримати впровадження формули миру.   

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