Південна Корея підтримує українську "формулу миру" – Кулеба
Південна Корея заявила про підтримку "формули миру" президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумком зустрічі з очільником дипломатії Південної Кореї Пак Джином.
"Змістовна зустріч з моїм корейським колегою Пак Джином, який повідомив мені, що Республіка Корея підтримує "формулу миру" Зеленського. Ми обговорили участь Кореї у відновленні України та привітали зростання інтенсивності двосторонніх контактів між нашими країнами", - зазначив Кулеба.
Також він обговорив формулу миру та гуманітарну програму Grain from Ukraine із головою МЗС Домінікани Роберто Альваресом. Окрім цього Кулеба запропонував карибським колегам посилити співпрацю в сфері продовольчої безпеки, боротьби зі зміною клімату, кібербезпеки, цифровізації, а також закликав їх підтримати впровадження формули миру.