Зображення бранця активно поширюється у соцмережах

Національна служба розвідки Республіки Корея підтвердила, що українські війська взяли в полон пораненого північнокорейського солдата.

Про це пише The Guardian.

Зображення бранця активно поширюється у соцмережах, але офіційно українська влада не повідомляла про випадок взяття у полон військового армії КНДР. Натомість у Сеулі стверджують, що це перший полонений з диктаторської частини півострова, якого вдалося затримати українським Силам оборони. Найімовірніше, це сталося у Курській області росії.

Загалом розвідки говорять про застосування кремлем 11 тисяч солдатів з КНДР. За українськими даними, більш ніж 3 тисячі з них вже втрачені вбитими та пораненими.