​Південна Корея почала прибирати гучномовці на кордоні із КНДР

Південнокорейські військові почали демонтувати гучномовці для пропагандистських трансляцій, установлених уздовж кордону з Північною Кореєю.

Демонтаж відбувається "в межах заходів, спрямованих на зниження міжкорейської напруженості", пише видання.

Це сталося менш ніж за два місяці після того, як президент Лі Дже Мен розпорядився зупинити трансляції через гучномовці в бік КНДР. Політик пояснював такий крок, зазначає медіа, нібито задля зменшення напруженості й відновлення довіри.

"Це практичний захід, який може допомогти послабити міжкорейську напруженість і який не вплине на бойову готовність військових", – додали в оборонному відомстві Південної Кореї, яке цитує видання.