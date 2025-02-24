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Південна Корея почала знімати санкції з росії

24 лютого 2025, 21:37
Південна Корея почала знімати санкції з росії
Фото: Reuters
Вже з 28 лютого обмеження будуть зняті на певну групу товарів.

Сеул зняв обмеження на постачання медичного обладнання до рф. 

Про це повідомляє міністерство промисловості, торгівлі та ресурсів республіки. 

"Експорт до рф медичного обладнання у винятковому порядку звільняється від необхідності отримання індивідуальних дозволів", – йдеться в заяві міністерства.

Південна Корея Сеул скасує санкції вже 28 лютого щодо постачання в росію медичного обладнання. 

Обмеження скасовуються через із складнощі, про які оголосили компанії-експортери. 

Систему експортного контролю було вирішено скоригувати так, щоб дозволити постачати в росію медичне обладнання, ймовірність використання якого як озброєння є відносно невеликою. 

Наращзі експорту таких товарів, як рентгенівські апарати і обладнання для створення рентгенографічних знімків, достатньо стандартних експортних документів. 

При цьому для інших товарів, які підпадають під санкційні обмеження, зберігається вимога отримання індивідуальних дозволів. 


РосіясанкціїПівденна Корея

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