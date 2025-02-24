Південна Корея почала знімати санкції з росії
Сеул зняв обмеження на постачання медичного обладнання до рф.
Про це повідомляє міністерство промисловості, торгівлі та ресурсів республіки.
"Експорт до рф медичного обладнання у винятковому порядку звільняється від необхідності отримання індивідуальних дозволів", – йдеться в заяві міністерства.
Південна Корея Сеул скасує санкції вже 28 лютого щодо постачання в росію медичного обладнання.
Обмеження скасовуються через із складнощі, про які оголосили компанії-експортери.
Систему експортного контролю було вирішено скоригувати так, щоб дозволити постачати в росію медичне обладнання, ймовірність використання якого як озброєння є відносно невеликою.
Наращзі експорту таких товарів, як рентгенівські апарати і обладнання для створення рентгенографічних знімків, достатньо стандартних експортних документів.
При цьому для інших товарів, які підпадають під санкційні обмеження, зберігається вимога отримання індивідуальних дозволів.