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Південна Корея позичить США 500 тисяч артилерійських боєприпасів – ЗМІ

12 квітня 2023, 21:00
Південна Корея позичить США 500 тисяч артилерійських боєприпасів – ЗМІ
Фото з вільного доступу
Сеул вирішив не продати, а позичити Вашингтону боєприпаси, щоб уникнути застосування цих снарядів в Україні.

Південна Корея надасть Сполученим Штатам Америки 500 тисяч снарядів для 155 мм артилерійських гармат.

Про це повідомляє Reuters.

Передача великої партії снарядів дасть Вашингтону більшу гнучкість у постачанні боєприпасів Україні.

ЗМІ зазначає, що Сеул вирішив не продати, а позичити боєприпаси, щоб мінімізувати можливість використання південнокорейських снарядів в Україні.

Надані снаряди США використовуватимуться для поповнення своїх запасів.

"Ми вирішили передати США великий обсяг снарядів, але вибрали метод оренди, попередньо вивчивши, як сумлінно відповісти на прохання кровного союзника, дотримуючись принципу уряду не надавати летальної зброї Україні", - розповіло джерело в корейському уряді.

Сеул і Вашингтон раніше підтверджували, що вони ведуть переговори про угоду щодо постачання снарядів та артилерії.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив журналістам, що не може підтвердити повідомлення про оренду снарядів. Однак він додав, що позиція уряду проти надання летальної допомоги Україні залишається незмінною.

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