Південна Корея представила новітню ракету

Південна Корея представила свою найпотужнішу балістичну ракету та іншу зброю під час церемонії з нагоди Дня збройних сил країни у вівторок, 1 жовтня.

Про це повідомляє Army Recognition.

Південнокорейський президент Юн Сок Йоль попередив, що режим КНДР зазнає краху, якщо спробує застосувати ядерну зброю.

"Якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, вона зіштовхнеться з рішучою відповіддю наших військових і альянсу (Південної Кореї) й США. Цей день стане кінцем північнокорейського режиму. Північнокорейський режим повинен відмовитися від ілюзії, що ядерна зброя захистить його", – сказав Юн під час виступу перед військовими, які зібралися на аеродромі поблизу Сеула.

Під час церемонії південнокорейські військові продемонстрували близько 340 одиниць військової техніки й систем озброєння. Серед них була найпотужніша балістична ракета Hyunmoo-5, оснащена 8-тонною боєголовкою. Така ракета, за оцінками спостерігачів, здатна проникнути глибоко в землю і знищити підземні бункери в Північній Кореї. Сеул уперше розкрив інформацію про цю зброю.

Як зазначає видання, після вступу на посаду в 2022 році консерватор Юн поставив посилення військового альянсу з США й поліпшення тристороннього співробітництва між Сеулом, Вашингтоном і Токіо в центр своєї політики у сфері безпеки, щоб впоратися з розвитком ядерної програми Північної Кореї. Останніми роками КНДР проводила провокаційні ракетні випробування і погрожувала застосувати ядерну зброю в потенційних конфліктах з Південною Кореєю й США.

Минулого місяця занепокоєння щодо ядерної програми Північної Кореї ще більше зросло після того, як ЗМІ країни опублікували фотографії секретного об'єкта зі збагачення урану.