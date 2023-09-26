Південна Корея провела військовий парад вперше за 10 років

У столиці Південної Кореї Сеулі сьогодні вперше за 10 років відбувся парад військової техніки до Дня Збройних сил.

Про це повідомляє Yonhap.

На святкуванні були присутні президент Юн Сок Йоль і міністр оборони Лі Чжон Соп.

Також у параді взяли участь близько 3 700 військовослужбовців, серед них майже 300 військових США, більше 170 одиниць техніки: балістичні ракети Hyunmoo, основні бойові танки К2 і безпілотники.

Проте через туман були скасовані виступи пілотажної групи ВПС США Black Eagles, польоти гелікоптерів і бойових літаків.

Останній парад у Південній Кореї відбувся 2013 року.