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Південна Корея: рішення про летальну допомогу Україні залежатиме від дій рф

20 квітня 2023, 10:22
Південна Корея: рішення про летальну допомогу Україні залежатиме від дій рф
Рішення країни про надання летальної допомоги Україні для захисту від агресії рф залежатиме від дій росії.

Розказав високопоставлений представник офісу президента Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap.

Президент Юн Сок Йоль в опублікованому інтерв’ю Reuters не виключив надання Південною Корею військової допомоги Україні. 

Він сказав, що буде важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій допомозі, якщо росія здійснить масштабний напад на цивільних, масове вбивство чи серйозне порушення законів війни в Україні.

Заява президента викликала критику в уряді москви, де попередили, що надання військової допомоги Україні означатиме втягнення Сеула в конфлікт. Там також натякнули, що москва може надіслати зброю Північній Кореї.

"Слова президента відповідають здоровому глузду і є принциповою відповіддю. російська влада коментує те, чого ще не відбувається, але ми думаємо про це по-іншому – що те, що ми робитимемо в майбутньому, залежатиме від дій росії", - сказав високопоставлений представник офісу президента Південної Кореї.
РосіявійнаПівденна КореяУкраїна

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