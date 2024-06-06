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ПОЛІТИКА

Південна Корея робить зброю швидше і дешевше, ніж США – Bloomberg

06 червня 2024, 15:44
Південна Корея робить зброю швидше і дешевше, ніж США – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Також однією з переваг є безперебійність поставок.

Через війну в Україні південнокорейська компанія Hanwha Aerospace змогла в одинадцять разів наростити прибуток від експорту зброї. Дохід виробника склав 1,1 мільярда доларів, а його акції зросли приблизно на 350%. Компанія зосереджується на виробництві "традиційного" озброєння, зокрема танків, самохідних артилерійських установок та бронетранспортерів. Виробник став конкурентоспроможним, оскільки західні компанії віддають перевагу сучаснішим і дорожчим озброєнням, проте їхні потужності поки не здатні забезпечити потреби у зброї для ЗСУ.

Про це пише Bloomberg.

Поки американські і європейські оборонні підрядники намагаються перезапустити або наростити виробництво, Hanwha пропонує покупцям переваги безперебійних виробничих ліній, непорушні ланцюги постачання і швидкі терміни доставки.

Зокрема Hanwha може зібрати свою флагманську гаубицю K9 приблизно за 180 днів − у два-три рази швидше, ніж її конкуренти. Її продукція також дешевша − K9 коштує близько 3,5 мільйонів доларів США, що приблизно на 30-50% менше, ніж у конкурентів.

Аналітики вказують, що ці переваги мають всі збройові виробники у Південній Кореї, серед яких і місцеві конкуренти Hanwha − LIG Nex1 Co. та Hyundai Rotem Company Ltd.

"Південнокорейська зброя вирізняється високою якістю, а також доступністю порівняно з американськими і західними альтернативами, і має налагоджену доставку", − сказав капітан ВМС Південної Кореї у відставці і старший науковий співробітник Корейського інституту військових справ Юн Сукджун.

Відродження Hanwha відображає прогалину у світовій оборонній промисловості. Американські і більшість європейських виробників переключилися на стратегічну зброю, високоточні боєприпаси та інші передові технології. Водночас багато країн вважають ці системи надто дорогими або відмовляються від них через необхідність масштабної перепідготовки кадрів.

Це відкрило двері для більш "традиційної" продукції Hanwha.

"Оборонні компанії в США чи Європі не хочуть виробляти цю зброю. Зброя корейського виробництва не є найсучаснішою, але це те, що не роблять Lockheed Martin і Boeing", − додав Сукджун.

СШАзброяПівденна Кореявійна в Україні

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