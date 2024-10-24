Південна Корея розглядає можливість постачання зброї для України – президент
24 жовтня 2024, 15:33
Фото: Reuters
За словами президента Південної Кореї, уряд у Сеулі не буде просто спостерігати за тим, як КНДР вступає у війну в Україні.
Північна Корея та росія посилюють військову співпрацю, що викликає занепокоєння у Південної Кореї. Тому країна розглядає можливість надати Києву військову допомогу, адже не хоче залишати без відповіді можливе розгортання північнокорейських військ на боці рф у війні проти України.
Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, пише tagesschau.
За його словами, уряд у Сеулі не буде сидіти склавши руки, поки тисячі солдатів КНДР в росії будуть проходити підготовку до бойових дій.
"Розгортання військ Північної Кореї в росії є прямим порушенням Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН. Це провокація, яка загрожує глобальній безпеці", - наголосив Юн Сок Йоль.