Південна Корея розглядає можливість постачання зброї для України – президент

За словами президента Південної Кореї, уряд у Сеулі не буде просто спостерігати за тим, як КНДР вступає у війну в Україні.

Північна Корея та росія посилюють військову співпрацю, що викликає занепокоєння у Південної Кореї. Тому країна розглядає можливість надати Києву військову допомогу, адже не хоче залишати без відповіді можливе розгортання північнокорейських військ на боці рф у війні проти України.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, пише tagesschau.

За його словами, уряд у Сеулі не буде сидіти склавши руки, поки тисячі солдатів КНДР в росії будуть проходити підготовку до бойових дій.

"Розгортання військ Північної Кореї в росії є прямим порушенням Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН. Це провокація, яка загрожує глобальній безпеці", - наголосив Юн Сок Йоль.