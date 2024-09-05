Південна Корея розширила список санкційних товарів для росії і білорусі

Уряд також посилив покарання за порушення правил експортного контролю.

Сеул розширив санкції проти рф і бр за вторгнення москви в Україну і додав ще 243 найменування високотехнологічної продукції до списку забороненої для експорту до росії та її союзниці.

Про це з посиланням на південнокорейське Міністерство торгівлі повідомляє новинна агенція Yonhap.

До списку увійшли товари, які потенційно можуть бути використані у військових цілях: верстати для різання металу, складові і компоненти верстатів, деталі для оптичних інструментів, електронні датчики і тому подібне.

Оновлений список набуде чинності в понеділок і загальна кількість заборонених для експорту до росії та білорусі найменувань товарів зросте до 1402-х.

В міністерстві не виключають ймовірності поставок під санкційних товарів москві і Мінську, але це стосуватиметься лише виняткових випадків і кожен такий кейс розглядатиметься окремо.

Уряд Південної Кореї вніс зміни до постанови про відповідальність за порушення правил експортного контролю заборонених стратегічних товарів, якою істотно підсилюється покарання для тих, хто повторно або навмисно порушує урядову заборону. Ці правила теж набудуть чинності наступного понеділка.

В Мінторгівлі додали, що влада країни посилить боротьбу з неліцензійним експортом стратегічних товарів та іншими випадками незаконних їх продажів або контрабанди до країн, проти яких введено санкції.