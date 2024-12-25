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CУСПІЛЬСТВО

Південна Корея стала суперстарим суспільством – CNN

25 грудня 2024, 12:40
Південна Корея стала суперстарим суспільством – CNN
Південна Корея, Сеул, 15 червня 2014 року. Люди купаються у фонтані у парку Сеула у спеку, яка передує початку сезону дощів, який триватиме з середини червня до кінця липня. Фото: АFР
Наразі в Південній Кореї кількість людей у ​​віці 65 років і старше становить 10,24 мільйона, або 20% від усього населення.

Нові дані Міністерства внутрішніх справ і безпеки Південної Кореї свідчать, що суспільство країни стало "суперстарим" — кожному пʼятому громадянину 65 і більше років.

Про це передає CNN.

Наразі в Південній Кореї кількість людей у ​​віці 65 років і старше становить 10,24 мільйона, або 20% від усього населення. ООН класифікує країни так: понад 7% населення віком 65 років і більше — це "суспільство, яке старіє", понад 14% — "суспільство похилого віку", а понад 20% — "суперстаре суспільство".

Це поглиблює демографічну кризу в країні. Південна Корея бореться з низьким рівнем народжуваності, який у 2023 році впав до 0,72 дитини на жінку, тоді як для підтримки чисельності населення необхідно 2,1. Це стало найнижчим показником у світі. За нинішніх темпів спаду до 2100 року населення країни скоротиться до 25 мільйонів людей — нині населення становить 51 мільйон людей.

Експерти кажуть, що причинами демографічного зсуву в Азії (проблеми з народжуваністю є також в Японії та Китаї) є сувора культура праці, стагнація зарплат, зростання вартості життя, зміна ставлення до шлюбу та гендерної рівності.

Такі ініціативи, як продовження оплачуваної відпустки для догляду за дитиною, видача грошових «дитячих ваучерів» новоспеченим батькам і соціальні кампанії, які заохочують чоловіків брати участь у догляді за дітьми та домашньому господарстві, не змогли змінити тенденцію скорочення народжуваності в Південній Кореї.

Південна КореястарістьООН

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