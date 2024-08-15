Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Південна Корея створить робочу групу для покращення відносин з КНДР

15 серпня 2024, 12:38
Південна Корея створить робочу групу для покращення відносин з КНДР
Фото: Reuters
Натомість Пхеньян раніше назвав Сеул своїм "головним ворогом".

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про намір створити спеціальний консультативний орган, щоб обговорити кроки для зниження напруженості та відновлення економічної співпраці з Північною Кореєю.

Цю пропозицію він озвучив у своєму виступі з нагоди Дня національного визволення.

Про це пише Reuters.

Юн висловив готовність Південної Кореї розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо КНДР зробить "хоча б крок до денуклеаризації". Він підкреслив, що конструктивний діалог і співпраця можуть стати основою для суттєвого покращення міжкорейських відносин.

У своєму виступі Юн також представив план об'єднання Кореї та повторно звернувся до Пхеньяна після того, як нещодавня пропозиція його уряду про допомогу у ліквідації наслідків повені у Північній Кореї була відхилена.

Нинішні відносини між двома Кореями перебувають на найнижчому рівні за десятиліття. КНДР активно розвиває свій ядерний і ракетний потенціал, що погіршує стосунки з Сеулом. На початку року північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав Південну Корею "головним ворогом" і заявив, що об'єднання є неможливим.

Юн вважає, що створення "міжкорейської робочої групи" може допомогти зменшити напруженість та вирішити важливі питання, серед яких економічне співробітництво, міжлюдські обміни та возз'єднання сімей, розділених Корейською війною.

Окрім цього, політик висловив ідею організації міжнародної конференції з прав людини в Північній Кореї та створення фонду для підвищення світової обізнаності про ситуацію в країні, підтримки активістів і розширення доступу мешканців КНДР до зовнішньої інформації. Юн підкреслив важливість допомоги народу Північної Кореї у пробудженні та усвідомленні цінностей свободи, сподіваючись, що це сприятиме формуванню об'єднаної Республіки Корея на основі цих принципів.

КНДРПівденна Корея

Останні матеріали

Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 14:03
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Політика
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 16:14
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Політика
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 15:27
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 08:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється