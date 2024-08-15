Південна Корея створить робочу групу для покращення відносин з КНДР

Натомість Пхеньян раніше назвав Сеул своїм "головним ворогом".

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про намір створити спеціальний консультативний орган, щоб обговорити кроки для зниження напруженості та відновлення економічної співпраці з Північною Кореєю.

Цю пропозицію він озвучив у своєму виступі з нагоди Дня національного визволення.

Про це пише Reuters.

Юн висловив готовність Південної Кореї розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо КНДР зробить "хоча б крок до денуклеаризації". Він підкреслив, що конструктивний діалог і співпраця можуть стати основою для суттєвого покращення міжкорейських відносин.

У своєму виступі Юн також представив план об'єднання Кореї та повторно звернувся до Пхеньяна після того, як нещодавня пропозиція його уряду про допомогу у ліквідації наслідків повені у Північній Кореї була відхилена.

Нинішні відносини між двома Кореями перебувають на найнижчому рівні за десятиліття. КНДР активно розвиває свій ядерний і ракетний потенціал, що погіршує стосунки з Сеулом. На початку року північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав Південну Корею "головним ворогом" і заявив, що об'єднання є неможливим.

Юн вважає, що створення "міжкорейської робочої групи" може допомогти зменшити напруженість та вирішити важливі питання, серед яких економічне співробітництво, міжлюдські обміни та возз'єднання сімей, розділених Корейською війною.

Окрім цього, політик висловив ідею організації міжнародної конференції з прав людини в Північній Кореї та створення фонду для підвищення світової обізнаності про ситуацію в країні, підтримки активістів і розширення доступу мешканців КНДР до зовнішньої інформації. Юн підкреслив важливість допомоги народу Північної Кореї у пробудженні та усвідомленні цінностей свободи, сподіваючись, що це сприятиме формуванню об'єднаної Республіки Корея на основі цих принципів.