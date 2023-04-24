Південна Корея створює балістичну ракету великої дальності

Уряд Південної Кореї планує розробити високоточну керовану ракету великої дальності нового покоління до 2023 року.

На цей проєкт вже було виділено $1,17 млрд.

Про це повідомляє Janes.

“Адміністрація з питань оборонних закупівель Південної Кореї оголосила про розробку покращеної версії Корейської тактичної ракети земля-земля”, - пише видання

В уряді завили, що цим проєктом має бути здобуто можливість завдавати швидкого та точного удару по головних загрозах на початку війни. Також має бути покращено спроможність розробляти керовані ракети для точних ударів.

Наразі невідомо, яка саме оборонна компанія займатиметься розробкою ракетної системи та її детальні характеристики.