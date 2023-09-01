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Південна Корея та Китай домовилися про переговори з Японією

01 вересня 2023, 12:23
Південна Корея та Китай домовилися про переговори з Японією
Фото: Reuters
Востаннє лідери трьох сусідніх країн зустрічалися в Китаї в грудні 2019 року.

Міністри закордонних справ Південної Кореї і Китаю домовилися про активізацію переговорів з Японією, оскільки Сеул прагне провести тристоронній саміт до кінця цього року.

Про це повідомило видання Kyodo.

Зазначається, що міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин провів телефонну розмову зі своїм китайським колегою Ван Ї після того, як посол його країни в США заявив у Вашингтоні, що Сеул, як голова тристороннього діалогу, працює над проведенням першого тристороннього саміту приблизно за чотири роки.

Ван сказав Паку, що Китай підтримує Південну Корею, яка відіграє активну роль «у просуванні тристороннього співробітництва», згідно з повідомленням китайського МЗС.

Південна Корея головує з 2020 року, але три країни не змогли провести саміт, головним чином через напруженість і суперечки з питань, пов'язаних з минулим колоніальним правлінням Японії на Корейському півострові та військово-морською діяльністю Китаю в Східнокитайському морі.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що Пак і Ван також домовилися про регулярні взаємні візити міністрів закордонних справ до країн один одного і двосторонні діалоги, зосереджені на дипломатичних питаннях і питаннях безпеки.

Пак зокрема повідомив Вангу, що Північна Корея запустила балістичні ракети всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН, і висловила сподівання, що Китай допоможе денуклеаризувати країну, йдеться в повідомленні.

ЯпоніяКитайКореяпереговоривійна в Україніросія окупанти

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