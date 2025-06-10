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Південна Корея та Польща готують танкову угоду на мільярди доларів

10 червня 2025, 14:07
Південна Корея та Польща готують танкову угоду на мільярди доларів
Фото: Reuters
В межах цієї угоди Польща отримає 180 танків K2, з яких 117 одиниць виготовить компанія Hyundai Rotem, а решту ​​- варшавське державне підприємство
Південна Корея та Польща цього місяця планують завершити підписання угоди на суму близько 6 мільярдів доларів США про постачання корейських танків K2.
 
Про це пише Yonhap.
 
Очікується, що в межах цієї угоди Польща отримає 180 танків K2, з яких 117 одиниць виготовить південнокорейська оборонна компанія Hyundai Rotem, а решту ​​- варшавське державне підприємство PGZ.
 
Уеремонія підписання контракту, найбільшого для Південної Кореї на експорт зброї, відбудеться в Польщі наприкінці червня. Угоду мали підписати наприкінці минулого року, але відклали через внутрішні проблеми в обох країнах.
 
За даними видання, угода укладається на виконання широкої рамкової домовленості від 2022 року про постачання Польщі 1000 танків K2. Того ж року Hyundai Rotem та польська сторона підписали контракт на виробництво першої партії зі 180 танків K2 для Польщі на суму близько $3,3 мільярда, однак після цього нові контракти сторони не підписували.
 
Нова угода буде значно об’ємнішою, ніж контракт 2022 року. Вона включатиме передачу полякам технологій та регламентів технічного обслуговування танків К2, а також передбачатиме запуск виробництва у Польщі найновіших моделей цих танків, тоді як раніше йшлося про попередні, дещо застарілі моделі.

 

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