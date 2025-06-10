Південна Корея та Польща готують танкову угоду на мільярди доларів

Південна Корея та Польща цього місяця планують завершити підписання угоди на суму близько 6 мільярдів доларів США про постачання корейських танків K2.

Очікується, що в межах цієї угоди Польща отримає 180 танків K2, з яких 117 одиниць виготовить південнокорейська оборонна компанія Hyundai Rotem, а решту ​​- варшавське державне підприємство PGZ.

Уеремонія підписання контракту, найбільшого для Південної Кореї на експорт зброї, відбудеться в Польщі наприкінці червня. Угоду мали підписати наприкінці минулого року, але відклали через внутрішні проблеми в обох країнах.

За даними видання, угода укладається на виконання широкої рамкової домовленості від 2022 року про постачання Польщі 1000 танків K2. Того ж року Hyundai Rotem та польська сторона підписали контракт на виробництво першої партії зі 180 танків K2 для Польщі на суму близько $3,3 мільярда, однак після цього нові контракти сторони не підписували.

Нова угода буде значно об’ємнішою, ніж контракт 2022 року. Вона включатиме передачу полякам технологій та регламентів технічного обслуговування танків К2, а також передбачатиме запуск виробництва у Польщі найновіших моделей цих танків, тоді як раніше йшлося про попередні, дещо застарілі моделі.