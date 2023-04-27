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ПОЛІТИКА

Південна Корея та США підписали 23 меморандуми про співпрацю

27 квітня 2023, 09:14
Південна Корея та США підписали 23 меморандуми про співпрацю
Джерело: glavcom
Зокрема, країни розширюють співпрацю у сферах технологій та енергетики.

Південна Корея та США підписали 23 угоди для посилення двостороннього співробітництва в передових галузях промисловості та енергетики.

Про це заявило Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

Меморандуми про взаєморозуміння були підписані під час заходу ділового партнерства у Вашингтоні за участю 45 високопоставлених чиновників з двох країн в рамках візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до США.

Десять підписаних угод стосувалися акумуляторів, біотехнологій, авіації, роботів та інших секторів високих технологій, а решта 13 меморандумів закликали до посилення двосторонніх зв'язків в енергетичній галузі, включаючи водень, ядерну енергетику та вуглецеву нейтральність.

"Альянс Південної Кореї та США вийшов за рамки традиційного військового та безпекового альянсу і перетворився на технологічний альянс. Ми сподіваємося, що ці домовленості принесуть великі результати", - сказав міністр промисловості Південної Кореї Лі Чанг-Янг.

Раніше повідомлялося, що США та Південна Корея домовилися про посилення співпраці у сфері ядерної зброї, щоб протистояти загрозі з боку КНДР. США вперше нададуть Південній Кореї центральну роль у стратегічному плануванні застосування ядерної зброї в будь-якому конфлікті з Північною Кореєю, в обмін на обіцянку, що Сеул не нарощуватиме власний арсенал ядерної зброї.

СШАПівденна Кореяспівпраця

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