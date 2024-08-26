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Південна Корея та США починають великі десантні навчання із застосуванням F-35

26 серпня 2024, 09:53
Південна Корея та США починають великі десантні навчання із застосуванням F-35
Фото: Reuters
Метою навчань є підвищення бойової готовності та оперативної сумісності союзників.
Цього тижня Південна Корея та Сполучені Штати почнуть масштабні навчання з висадки десантних кораблів у південно-східному місті Пхохан та на східному узбережжі.
 
Про це повідомили ВМС і Корпус морської піхоти Півдня, пише Yonhap.
 
Метою навчань є підвищення бойової готовності та оперативної сумісності союзників. 
 
Навчання "Ssangyong" ("Подвійний дракон") триватимуть з понеділка по 7 вересня. У них задіють десантні сили дивізії та близько 40 кораблів, у тому числі два десантних кораблі ROKS Dokdo та ROKS Marado, а також USS Boxer.
У навчаннях також візьмуть участь близько 40 літаків, таких як F-35B, що ухиляються від радарів, і близько 40 штурмових машин-амфібій, йдеться у спільному релізі ВМС і Корпусу морської піхоти.
 
Крім цього, з цього року Корпус морської піхоти союзників організує об’єднану штабну групу, яка спільно керуватиме навчанням з десантування на борту ROKS Marado. 
 
До навчань вдруге приєднаються британські команди Королівської морської піхоти.
 
Відповідно до плану навчань, на початку наступного місяця союзники планують провести фазу "рішучих дій", у якій зберуться війська, десантні кораблі, винищувачі та вертольоти, щоб продемонструвати свої "переважні" можливості для висадки. 
 
У березні 2023 року союзники вперше за п’ять років відновили навчання Ssangyong. Вони не проводилися з 2018 року після спроб попереднього уряду на чолі із Мун Чже Іном до зближення між Кореями.

 

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