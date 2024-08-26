Південна Корея та США починають великі десантні навчання із застосуванням F-35

Цього тижня Південна Корея та Сполучені Штати почнуть масштабні навчання з висадки десантних кораблів у південно-східному місті Пхохан та на східному узбережжі.

Метою навчань є підвищення бойової готовності та оперативної сумісності союзників.

Навчання "Ssangyong" ("Подвійний дракон") триватимуть з понеділка по 7 вересня. У них задіють десантні сили дивізії та близько 40 кораблів, у тому числі два десантних кораблі ROKS Dokdo та ROKS Marado, а також USS Boxer.

У навчаннях також візьмуть участь близько 40 літаків, таких як F-35B, що ухиляються від радарів, і близько 40 штурмових машин-амфібій, йдеться у спільному релізі ВМС і Корпусу морської піхоти.

Крім цього, з цього року Корпус морської піхоти союзників організує об’єднану штабну групу, яка спільно керуватиме навчанням з десантування на борту ROKS Marado.

До навчань вдруге приєднаються британські команди Королівської морської піхоти.

Відповідно до плану навчань, на початку наступного місяця союзники планують провести фазу "рішучих дій", у якій зберуться війська, десантні кораблі, винищувачі та вертольоти, щоб продемонструвати свої "переважні" можливості для висадки.

У березні 2023 року союзники вперше за п’ять років відновили навчання Ssangyong. Вони не проводилися з 2018 року після спроб попереднього уряду на чолі із Мун Чже Іном до зближення між Кореями.