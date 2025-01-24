Південна Корея вважає, що КНДР готується відправити нові війська у рф

Північна Корея, вірогідно, планує незабаром відправити додатковий військовий контингент до росії.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї сьогодні, 24 січня, заявили про можливість відправки Пхеньяном до рф нових війск попри значні втрати північнокорейських сил у війні росії проти України.

"Оскільки минуло чотири місяці від відправки військ для російсько-української війни, і відбулися численні втрати та полонені, підозрюється, що Північна Корея прискорює подальші заходи та готується до додаткової відправки військ", - розповіли у південнокорейському військовому відомстві.

В аналізі JCS при цьому не уточнюється, яких ще подальших заходів може вжити Пхеньян.

Крім того, розповіли в Сеулі, КНДР також готується до запуску супутника-шпигуна та міжконтинентальної балістичної ракети (МКБР), хоча жодних ознак негайних дій для таких заходів не було помічено.

Відправка додаткових сил КНДР на поміч росії для війни з Україною

Нагадаємо, Північна Корея восени минулого року направила до рф свій військовий контингент для участі у війні проти України. За даними розвідок різних країн, йдеться про 11-12 тисяч солдатів КНДР.

Північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях на території Курської області проти Сил оборони України. Контингент КНДР зазнає суттєвих втрат у боях.