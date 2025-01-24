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Південна Корея вважає, що КНДР готується відправити нові війська у рф

24 січня 2025, 10:54
Південна Корея вважає, що КНДР готується відправити нові війська у рф
Фото: з відкритих джерел
Вони також братимуть участь у бойових діях проти Сил оборони України.
Північна Корея, вірогідно, планує незабаром відправити додатковий військовий контингент до росії.  
 
Про це повідомляє агенство Reuters.
 
В Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї сьогодні, 24 січня, заявили про можливість відправки Пхеньяном до рф нових війск попри значні втрати північнокорейських сил у війні росії проти України.
 
"Оскільки минуло чотири місяці від відправки військ для російсько-української війни, і відбулися численні втрати та полонені, підозрюється, що Північна Корея прискорює подальші заходи та готується до додаткової відправки військ", - розповіли у південнокорейському військовому відомстві.
 
В аналізі JCS при цьому не уточнюється, яких ще подальших заходів може вжити Пхеньян.
 
Крім того, розповіли в Сеулі, КНДР також готується до запуску супутника-шпигуна та міжконтинентальної балістичної ракети (МКБР), хоча жодних ознак негайних дій для таких заходів не було помічено.
 
Відправка додаткових сил КНДР на поміч росії для війни з Україною
 
Нагадаємо, Північна Корея восени минулого року направила до рф свій військовий контингент для участі у війні проти України. За даними розвідок різних країн, йдеться про 11-12 тисяч солдатів КНДР.
 
Північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях на території Курської області проти Сил оборони України. Контингент КНДР зазнає суттєвих втрат у боях.
 

 

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