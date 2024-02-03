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Південна Корея викликала посла рф після критики заяви президента Йоля – Reuters

03 лютого 2024, 18:53
Південна Корея викликала посла рф після критики заяви президента Йоля – Reuters
Фото: Reuters
кремль розкритикував президента Південної Кореї Юн Сук Йоля після заяв щодо прагнення Північної Кореї отримати ядерний арсенал.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї в суботу викликало російського посла в Сеулі, щоб подати скаргу через критику москвою зауважень президента Південної Кореї Юн Сук Йоля щодо прагнення Північної Кореї отримати ядерний арсенал.

Про це пише Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї з політичних питань Чон Бьон Вон, викликав російського посла Георгія Зінов'єва в суботу вдень, щоб підкреслити, що критика Москви на зауваження Йоля матиме лише негативний вплив на відносини між двома країнами.

"Заступник міністра Чон сказав, що дуже прикро, що росія проігнорувала правду і безумовно захищала Північну Корею, критикуючи зауваження лідера в надзвичайно грубій формі, і підкреслив, що це лише погіршить корейсько-російські відносини", – йдеться в заяві міністерства.

31 січня Йоль засудив розробку Пхеньяном ядерної зброї для збереження нинішнього режиму. Речниця російського МЗС Марія Захарова розкритикувала слова Юна, назвавши його заяву "упередженою".

Кореяпосолвійна в Україніросія окупанти

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