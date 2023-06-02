Матеріали:
Теми:

Південна Корея випробувала нову систему ППО

02 червня 2023, 17:13
Південна Корея випробувала нову систему ППО
Фото: Reuters
Південна Корея вдало завершила три випробування L-SAM із чотирьох.

Південна Корея випробувала ракетний перехоплювач Long-range Surface-to-Air Missile (L-SAM), який розташований на полігоні "Анхин" за 109 км від Сеула.

Про це пише видання Yonhap.

Наразі Міністерство оборони лише опублікувало фотографію запуску протиракети та назвало тести успішними.

"Таким чином, Республіка Корея вдало завершила три випробування L-SAM із чотирьох. Новий ракетний перехоплювач є важливою частиною системи протиракетної та протиповітряної оборони Кореї. До її складу також входять зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot і KM-SAM середнього радіусу дії", -вказано у повідомленні.

Зазначається, що комплекс насамперед орієнтований на знищення балістичних ракет, де максимальна висота перехоплення становить 100 км. 

"Для порівняння, перехоплювачі PAC-3 і PAC-3 MSE можуть збивати балістичні ракети на висотах до 40 км і до 60 км відповідно", - пише видання.

КореяППОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Переклад iPress – 02 червня 2023, 12:45
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Переклад iPress – 02 червня 2023, 08:33
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський "план перемоги" у війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 15:10
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Технології
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 12:04
Чому ПВО важко відстежити
Технології
Чому ПВО важко відстежити "Шахеди". І навіщо росіянам ЗРК "Панцир" на дахах у центрі москви – Том Купер
Переклад iPress – 01 червня 2023, 08:37
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Політика
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Переклад iPress – 31 травня 2023, 12:26
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Політика
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Переклад iPress – 31 травня 2023, 09:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється