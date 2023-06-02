Південна Корея випробувала нову систему ППО

Південна Корея вдало завершила три випробування L-SAM із чотирьох.

Південна Корея випробувала ракетний перехоплювач Long-range Surface-to-Air Missile (L-SAM), який розташований на полігоні "Анхин" за 109 км від Сеула.

Про це пише видання Yonhap.

Наразі Міністерство оборони лише опублікувало фотографію запуску протиракети та назвало тести успішними.

"Таким чином, Республіка Корея вдало завершила три випробування L-SAM із чотирьох. Новий ракетний перехоплювач є важливою частиною системи протиракетної та протиповітряної оборони Кореї. До її складу також входять зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot і KM-SAM середнього радіусу дії", -вказано у повідомленні.

Зазначається, що комплекс насамперед орієнтований на знищення балістичних ракет, де максимальна висота перехоплення становить 100 км.

"Для порівняння, перехоплювачі PAC-3 і PAC-3 MSE можуть збивати балістичні ракети на висотах до 40 км і до 60 км відповідно", - пише видання.