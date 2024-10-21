Південна Корея висловила протест росії через військову підтримку від КНДР

російському послу висловили протест та закликали вивести північнокорейських солдатів.

МЗС Південної Кореї викликало до себе російського посла Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправлення північнокорейських військ на допомогу росії у війні проти України. Сеул пообіцяв спільну міжнародну відповідь.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг Кюн закликав Зінов'єва вивести солдатів КНДР з росії, де вони готуються до відправки в Україну. Він заявив, що допомога Пхеньяну у російській агресії проти України порушує резолюції та Статут ООН.

"Ми рішуче засуджуємо незаконну військову співпрацю Північної Кореї, включаючи відправку військ до росії", — заявив Кім.

Журналісти вказують, що російське посольство не відповіло на їхні дзвінки. Своєю чергою південнокорейське міністерство заявляє, що Зінов'єв пообіцяв Кіму передати повідомлення москві.

Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що КНДР може відправити для підтримки рф в Україну близько 11 тисяч своїх військових.