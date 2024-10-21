Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Південна Корея висловила протест росії через військову підтримку від КНДР

21 жовтня 2024, 11:45
Південна Корея висловила протест росії через військову підтримку від КНДР
Фото: Reuters
російському послу висловили протест та закликали вивести північнокорейських солдатів.

МЗС Південної Кореї викликало до себе російського посла Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправлення північнокорейських військ на допомогу росії у війні проти України. Сеул пообіцяв спільну міжнародну відповідь.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг Кюн закликав Зінов'єва вивести солдатів КНДР з росії, де вони готуються до відправки в Україну. Він заявив, що допомога Пхеньяну у російській агресії проти України порушує резолюції та Статут ООН.

"Ми рішуче засуджуємо незаконну військову співпрацю Північної Кореї, включаючи відправку військ до росії", — заявив Кім.

Журналісти вказують, що російське посольство не відповіло на їхні дзвінки. Своєю чергою південнокорейське міністерство заявляє, що Зінов'єв пообіцяв Кіму передати повідомлення москві.

Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що КНДР може відправити для підтримки рф в Україну близько 11 тисяч своїх військових.

КНДРПівденна Кореявійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється