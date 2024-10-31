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ТЕХНОЛОГІЇ

Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР

31 жовтня 2024, 21:33
Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР
Фото: з вільного доступу
Нові обмеження стосуються компонентів і хімічних речовин для виробництва твердопаливних балістичних ракет

Південна Корея посилила санкції проти КНДР, обмеживши доступ до компонентів і хімічних речовин, які необхідні для створення твердопаливних балістичних ракет.

Про це повідомляє Korea Times.

Нові санкції Сеул запровадив через кілька годин після того, як Пхеньян випробував у четвер вранці твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).
 
Нові обмеження стосуються компонентів і хімічних речовин для виробництва твердопаливних балістичних ракет, експорт яких із Південної Кореї тепер підлягає суворому контролю, щоб уникнути їхнього потрапляння до Північної Кореї.
 
До санкційного списку внесено 15 найменувань товарів, включаючи тверде паливо для ракет, ракетні корпуси, камери згоряння та силові установки, які КНДР важко виготовляти самостійно. Також хімічні речовини, зокрема перхлорат амонію, хлорид натрію та вуглецеве волокно. Під експортний контроль потрапили також вугільні циліндри, натуральний каучук і компоненти, такі як термобатареї та рентгенівські апарати.
 
Зазначені товари заборонено експортувати до КНДР, навіть через треті країни. Південна Корея планує передати ці списки своїм основним партнерам, щоб і вони встановили посилений експортний контроль за цими групами товарів.

 

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