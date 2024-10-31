Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР

Нові обмеження стосуються компонентів і хімічних речовин для виробництва твердопаливних балістичних ракет

Південна Корея посилила санкції проти КНДР, обмеживши доступ до компонентів і хімічних речовин, які необхідні для створення твердопаливних балістичних ракет.

Про це повідомляє Korea Times.

Нові санкції Сеул запровадив через кілька годин після того, як Пхеньян випробував у четвер вранці твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

Нові обмеження стосуються компонентів і хімічних речовин для виробництва твердопаливних балістичних ракет, експорт яких із Південної Кореї тепер підлягає суворому контролю, щоб уникнути їхнього потрапляння до Північної Кореї.