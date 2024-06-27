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Південна Корея запровадила санкції проти КНДР та 4 російських кораблів

27 червня 2024, 18:53
Південна Корея запровадила санкції проти КНДР та 4 російських кораблів
Фото: з вільного доступу
Обмеження введені за порушення резолюцій ООН.
Південна Корея ввела нові санкції проти чотирьох російських і восьми північнокорейських суден за участь у незаконній торгівлі зброєю та паливом та іншу діяльність, що порушує резолюції Ради безпеки ООН.
 
Про це повідомляє Yonhap News із посиланням на міністерство закордонних справ Південної Кореї.
 
Зазначається, що санкції також охоплюють п'ять організацій, включаючи ракетне управління Північної Кореї, яке відповідає за останній запуск ракети в середу, який, як стверджує Сеул, був невдалим випробуванням.
 
У міністерстві зазначили, що останній крок є відповіддю на військову угоду, підписану між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом росії путіним під час їхнього саміту в Пхеньяні 19 червня. Ця угода передбачає надання військової та іншої допомоги з боку однієї сторони іншій "всіма засобами", які є в їхньому розпорядженні, і "невідкладно", якщо будь-яка з двох країн зазнає вторгнення або вступить у стан війни.
 
"Чотири російські судна брали участь у постачанні очищеної нафти до Північної Кореї шляхом перевезень із корабля на судно, що є критично важливим ресурсом для розробки північнокорейськими ядерними та ракетними озброєннями. Така діяльність порушує санкції РБ ООН, зокрема прийняту в грудні 2017 року резолюцію 2397, яка забороняє постачання, продаж і передачу предметів розкоші до Північної Кореї", - пояснили у відомстві.
КореяКНДРвійна в Україніросія окупанти

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