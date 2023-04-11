Південна Корея заявила про підробку більшості "злитих" документів про контрнаступ ЗСУ

Йдеться про частину даних щодо "прослуховування" чиновників Південної Кореї.

Південна Корея вважає, що значна частина розвідданих Пентагону, які потрапили у мережу, була сфабрикована.

Про це повідомляє Sky News.

В Офісі президента Південної Кореї прокоментували витік документів Пентагону про війну в Україну.

"Щодо ймовірного прослуховування урядом США міністри оборони двох країн погодилися, що значна кількість документів була сфабрикованою", – зазначили в Сеулі.

При цьому не уточнюється, чи вважає Південна Корея сфабрикованими лише документи про свою країну чи загалом усі опубліковані дані.