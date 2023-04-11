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Південна Корея заявила про підробку більшості "злитих" документів про контрнаступ ЗСУ

11 квітня 2023, 14:30
Південна Корея заявила про підробку більшості
Фото: Reuters
Йдеться про частину даних щодо "прослуховування" чиновників Південної Кореї.

Південна Корея вважає, що значна частина розвідданих Пентагону, які потрапили у мережу, була сфабрикована.

Про це повідомляє Sky News.

В Офісі президента Південної Кореї прокоментували витік документів Пентагону про війну в Україну.  

"Щодо ймовірного прослуховування урядом США міністри оборони двох країн погодилися, що  значна кількість  документів була сфабрикованою", – зазначили в Сеулі.

При цьому не уточнюється, чи вважає Південна Корея сфабрикованими лише документи про свою країну чи загалом усі опубліковані дані.

КореяПівденна Кореядокументивійна в Українісекретні дані

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