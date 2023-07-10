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ПОЛІТИКА

Південна Корея збільшила експорт моторних мастил до рф – FT

10 липня 2023, 12:24
Південна Корея збільшила експорт моторних мастил до рф – FT
Фото: Reuters
Південна Корея у 2022 році наростила експорт моторних мастил до росії на 116,7%, до 229 млн дол.

Експорт південнокорейських моторних мастил до рф різко зріс після відходу з російського ринку нафтових гігантів Total, Shell, BP та інших компаній.

Про це пише Financial Times.

Як пише газета з посиланням на дані південнокорейської державної статистики, Південна Корея у 2022 році наростила експорт моторних мастил до росії на 116,7%, до 229 млн дол.

"Експорт південнокорейських мастил у росію збільшився після того, як з країни пішли західні нафтокомпанії, включно з Total, Shell і BP, які лідирували на російському ринку. Згідно з даними про російський імпорт, головними бенефіціарами стали дві компанії з Південної Кореї: SK Enmove і GS Caltex, спільне підприємство південнокорейської GS Group і американського енергетичного гіганта Chevron", - додає FT.

За даними видання, до початку російського вторгнення в Україну в січні 2022 року обидві компанії поставили росії моторних мастил на близько 2,8 млн дол. Але відтоді обсяги значно зросли, досягнувши піку в 28 млн дол у березні 2023 року.

Тепер на частку SK Enmove припадає 6,5% російського імпорту моторних мастил, а на GS Caltex - трохи більше 5%, додає FT.

Обидві компанії стверджують, що їхню продукцію не використовують для обслуговування російської військової техніки.

"Контракт із російською приватною компанією містить чіткі правила щодо перепродажу нашої продукції. Через санкції США і ЄС вони не можуть продавати нашу продукцію військовим, і наша російська дочірня компанія добре розуміє важливість цього питання", - заявив FT представник GS Caltex.

За його словами, "немає жодних шансів", що продукція компанії може бути спрямована на військові потреби в росії.

Водночас у SK Enmove заявили, що більшість країн покладається на місцеве виробництво моторних мастил для військових потреб. "Мастильні матеріали, вироблені російськими нафтопереробними заводами, настільки дешеві, що займають велику частку ринку. Наші моторні мастила коштують відносно дорого, тому їх продають переважно для власників автомобілів преміум-класу", - зазначили в компанії.

Проте опитані FT експерти кажуть - майже неможливо упевнитися, що моторні мастила, які випускають для цивільних автомобілів, не використовуються у військових цілях.

"Будь-які паливно-мастильні матеріали можуть мати подвійне застосування - цивільне або військове. Той, хто продає ПММ у росію, допомагає їхнім військам в Україні", - заявив виданню генерал-майор США у відставці Патрік Донахью.

 

Південна Кореярф тероризмекспорт

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