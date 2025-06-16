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CУСПІЛЬСТВО

Південна Європа протестує проти масового туризму – Euronews

16 червня 2025, 09:57
Південна Європа протестує проти масового туризму – Euronews
Фото: lefigaro.fr
Жителі найбільш мальовничих районів потерпають від напливу туристів - для місцевих не залишається можливості спокійного життя.

У неділю в Іспанії, Португалії та Італії відбулися протести проти масового туризму. Основна демонстрація пройшла в Барселоні. Учасники акції засудили наслідки неконтрольованого туристичного потоку для місцевого населення, зокрема зростання цін на житло та витіснення мешканців з їхніх районів.

Про це повідомляє Euronews.

Активісти використовували водяні пістолети, кидали димові шашки і вигукували гасла проти туристичного тиску. Акцію організував альянс "Південна Європа проти надмірного туризму" спільно з місцевими групами, серед яких "Sindicat de Llogateres" і Zeroport.

Протестувальники також виступили проти планів розширення аеропорту Прат. За оцінками Zeroport, проєкт може додати до пасажиропотоку ще 15 мільйонів осіб, з яких близько 10 мільйонів становитимуть туристи. Активісти наголосили, що влада Барселони не відреагувала на жодну з 13 пропозицій, поданих після минулорічних протестів.

Іспанія залишається однією з найбільш відвідуваних країн світу. У 2024 році її відвідали 94 мільйони міжнародних туристів. На тлі зростання попиту на короткострокову оренду і низького рівня будівництва соціального житла ціни на нерухомість досягли рекордного рівня.

До протестів приєдналися також мешканці Балеарських і Канарських островів, на яких практикується і так званий"селфі-туризм" - коли люди приїжджають лише на один день, щоб тільки сфотографуватись на тлі красивих краєвидів. І таких "туристів" за сезон можуть бути сотні тисяч. Хоча туризм формує понад 40% економіки середземноморських регіонів, місцева влада стикається з дедалі гучнішою критикою щодо втрати контролю над цим сектором. Активісти вимагають змін у туристичній політиці та захисту прав місцевих жителів.

ІталіяІспаніяПортугаліяпротеституризм

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