Південнокорейська фірма постачала обладнання заводам в рф, які виробляють ядерну зброю

Одним із клієнтів компанії стало ФГУП "Комбінат Електрохімприлад".

Південнокорейська компанія YG-1 після початку повномасштабної війни проти України постачала обладнання двом російським заводам з виробництва ядерної зброї та іншим підприємства ВПК рф.

Про це пише The Insider, посилаючись на звітність російської "дочким підприємства і дані з єдиної інформаційної системи держзакупівель.

Фірма ФГУП "Комбінат Електрохімприлад" з 1947 року виробляє ізотоп урану-235, а з 1951-го й атомні бомби.

В 2022-2023 роках завод придбав у південнокорейського виробника промислового обладнання п'ятнадцять типів свердл та сім типів мітчиків.

Ще одним покупцем обладнання з Південної Кореї стало ФГУП "Виробниче об'єднання "Маяк", яке історично є першим об'єктом російської атомної промисловості.

"Маяк", розташоване в Челябінській області і включає 7 заводів та 10 атомних реакторів. Компанпія залишається одним із ключових виробників збройового плутонію. У 2022–2023 роках ВО "Маяк" закупило у YG-1 три типи мітчиків та один тип фрез.

В лютому ТОВ "НВО "Центротех", що входить до "Росатому" і виробляє центрифуги для збагачення урану, оголосило моніторинг цін на постачання інструментів YG-1, включаючи один вид пластин, один вид фрез та 13 видів свердл.

The Insider пише, що інструменти у південнокорейського виробника після початку повномасштабної війни придбали інші російські військові підприємства. Серед них АТ мНВЦ автоматики та приладобудування ім. Н.А. Пілюгіна", ФГУП "Виробниче об'єднання "Жовтень", який робить системи радіонавігації та радіовисотоміри для літаків та гелікоптерів, а також ВАТ "Концерн "Морська підводна зброя - Гідроприлад" - виготовляє торпеди, міни та протимінне озброєння.

Південнокорейська YG-1 є одним із найбільших виробників металорізального обладнання у світі. Компанія була заснована в 1981 році і встигла увійти до світової топ-5 підприємств у своїй галузі. Холдингу належать 18 заводів, його продукція представлена у 75 країнах світу. Інструменти YG-1 дозволяють обробляти всі види металів, від алюмінію до сталі та титану, і є критично важливим ресурсом для авіаційної та ракетної промисловості.

В рф YG-1 постачає обладнання через дочірнє підприємство ТОВ "Уай Джі Уан Рус".

За даними митного агрегатора ImportGenius, у 2022–2023 роках російська "дочка" YG-1 отримала від філій компанії в Італії, Індії та Туреччині 93,7 тонн обладнання коштом $68,99 млн.