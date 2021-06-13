Південнокорейська компанія планує будівництво заводу в Україні
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, зазначає "Економічна правда".
"Зацікавленість з боку інвесторів щодо нового механізму державної підтримки інвестиційних проектів тільки зростає. Сьогоднішня зустріч з корейською компанією Caris тому підтвердження і означає, що Уряд рухається в правильному напрямку - назустріч інвестору", - відмітила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.
Вона зазначила, що мають сподівання, що даний проєкт зможе скористатися новою державною підтримкою інвестиційних проектів із значними інвестиціями, оскільки передбачає 60 млн дол інвестицій та створення нових робочих місць.
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