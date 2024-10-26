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Північна Корея готує другу партію військових для росії – ЗМІ

26 жовтня 2024, 11:02
Північна Корея готує другу партію військових для росії – ЗМІ
ФОТО: dw.com
Перша група з 1500 елітних військ спеціального призначення вже проходить навчання на Далекому Сході рф.

КНДР вже поставила рф значно більше зброї, ніж раніше вважалося за оцінками європейських розвідок і тепер країни знову готує до відправки у росію другу партію своїх військових. 

Про це повідомила агенція Bloomberg, посилаючись на документи південнокорейської розвідки. 

У рамках запланованого розгортання порядка 10 тисяч північнокорейських солдатів будуть в росії.

Згідно з документами, північнокорейські війська будуть відправлені на передову війни росії в Україні після закінчення місячного навчання на військових об’єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську. З

кремль планує озброїти північнокорейців зброєю і бойовою уніформою, а також підробними ідентифікаторами, аби видавати їх за жителів східних регіонів Росії.

В документах викладено деталі масштабів поставок зброї з Північної Кореї в росію.

Крім того, з серпня минулого року Пхеньян відправив приблизно вісім мільйонів снарядів північнокорейського виробництва калібру 122 мм і 152 мм. Також на полі бою в Україні вперше виявлено близько 100 ракет Hwasong-11 і протитанкову зброю Bulsae-4.

За словами урядовця, який говорив анонімно, це значно більше, ніж раніше вважалося за оцінками європейських розвідок.

На початку тиєня Південна Корея поділилася своїми висновками з союзниками. Також за даними джерел, Сеул представить частину розвідданих офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок. 

Варіанти потенційні відповіді НАТО обмежені, однак можуть включати активізацію підтримки України та розбудову партнерства в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, стверджують співрозмовники.

 
війна в УкраїніКНДРРосія

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