Північна Корея готує ядерне випробування

Ймовірно дата провоедення відбудеться після виборів в США.

Коли саме пройдуть випробування визначить сам лідер КНДР Кім Чен Ин.

Північна Корея може провести ядерне випробування в листопаді на полігоні Пунгері, повідомляють японське агентство Kyodo.

"Міністерство оборони вважає, що на ядерному полігоні планується провести ядерне випробування, а час визначить північнокорейський лідер Кім Чен Ин на основі різних аспектів, включно з президентськими виборами у США наступного вівторка", – йдеться у повідомленні.

В Національній розвідслужбі Південної Кореї кажуть, що зараз КНДР має 70 кг збройового плутонію і велику кількість високозбагаченого урану, якого вистачить, щоб виробити двозначну кількість одиниць ядерної зброї.

На полігоні Пунгері Північна Корея провела вже шість своїх випробувань ядерної зброї на сьогодні з 2006 по 2017 роки.

Однак КНДР майже завершила підготовку до запуску міжконтинентальної балістичної ракети.

"Схоже, що підготовка до запуску ракети великої дальності класу "міжконтинентальна балістична ракета", включно з космічною ракетою-носієм, майже завершена", – заявили на засіданні південнокорейського парламенту депутати Лі Сон Квен і Пак Сун Вон, посилаючись на дані розвідувального управління.

В розвідці додають, що запуск може відбутися до або після президентських виборів у США, запланованих на 5 листопада.

В Національній розвідувальній службі Південної Кореї вважають, що метою запуску може бути тестування технологій КНДР, які використовуються на низхідній ділянці траєкторії ракети, коли вона знижується і знову входить у щільні шари атмосфери.

"Підготовку до запуску транспортно-установочної пускової установки завершено, і її було розгорнуто в певному районі", – додало агентство.