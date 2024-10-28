Північна Корея могла отримати від кремля до $5,5 млрд за зброю

Демократична Корея оцінює загальний обсяг економіки свого північного сусіда всього в 23,7 мільярда доларів.

Вартість поставок зброї на сьогодні становить до 5,5 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані дослідження корейського філіалу німецького Фонду Фрідріха Науманна за свободу.

Аналітики додають, що навіть за найскромнішими оцінками вартість поставок перевищує 1,7 мільярда доларів.

За рахунок цього, КНДР може значно збільшити свої доходи за рахунок співпраці з росією.

Південна Корея оцінює загальний обсяг економіки свого північного сусіда всього у у 23,7 мільярда доларів і доходи Північної Кореї можуть зрости ще на сотні мільйонів доларів, якщо повідомлення про направлення північнокорейських військ в Україну підтвердяться.

Раніше війська КНДР відправлялись до Сирії чи Анголи, тому наявні оцінки та інформаціїя являються правдоподібними щодо залучення північнокорейських солдатів до війни рф проти України.

"Проте щоб не ставити під загрозу стабільність північнокорейського режиму та враховуючи ризик втечі північнокорейських солдатів і обмежені ресурси, відправлення понад 20 тисяч солдатів виглядає малоймовірним", - написано у дослідженні.

Автори додають, що ясно, наскільки війська КНДР будуть залучені до бойових дій.

Дослідження показують, як росія та Північна Корея стають дедалі ближчими партнерами з початку війни в Україні.

На початку цього року обсяг двосторонньої торгівлі зріс до 52,9 млн доларів, тоді як за весь 2023 рік це було близько 34,4 млн доларів. Це зростання свідчить про те, що річні обсяги торгівлі між двома країнами можуть повернутися до рівня, що був до посилення санкцій у 2017 році.

Поглиблення відносин відображається і в помітному збільшенні дипломатичних візитів між двома державами, адже з липня 2023 року між двома країнами відбувалося в середньому дві зустрічі на високому рівні на місяць, а цього року їх вже 24.

"росія звертається до Північної Кореї насамперед через її величезні потреби у боєприпасах. Але є й інша причина: росія використовує свої відносини з Північною Кореєю — і потенційну передачу військових технологій — як засіб послабити єдність західних альянсів, особливо у Східній Азії. Таким чином росія хоче чинити тиск на такі країни, як Південна Корея та Японія, щоб вони переглянули свою підтримку України", - йдеться в документі.

Але така стратегія має свої межі, адже путін може отримати від Пхеньяна лише застарілу та ненадійну військову техніку. Крім того, Північна Корея залишається непередбачуваним партнером з огляду на її традицію змінювати альянси. Існує також ризик того, що росія може погіршити свої відносини з Китаєм, посиливши владу дедалі агресивнішої Північної Кореї, зазначається у дослідженні.

Посилення зв’язків москви з Пхеньяном відбуваються через передачу чутливих технологій, може ще більше зашкодити репутації рф на міжнародній арені.

"Незважаючи на ці виклики, ЄС та його партнери повинні вжити заходів для пом’якшення ризиків і негативних наслідків цієї зростаючої співпраці. Аналіз Фонду рекомендує підтримувати країни-однодумці в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Південну Корею та Японію, шляхом посилення безпеки та економічного партнерства, щоб захистити їх від здирницької тактики рф", - йдеться в аналізі.