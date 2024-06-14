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Північна Корея надіслала росії майже 5 мільйонів артснарядів – Bloomberg

14 червня 2024, 10:11
Північна Корея надіслала росії майже 5 мільйонів артснарядів – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
путін має намір відвідати Пхеньян наступного тижня.

Північна Корея відправила до росії контейнери, які можуть містити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Cік, пише Bloomberg.

російський президент путін, ймовірно, шукатиме ще більше під час майбутнього візиту до Пхеньяна наступного тижня. Ця поїздка до КНДР стане першою для російського лідера з липня 2000 року.

Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до росії, в яких може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, аналогічних тим, які рф використовує проти України.

"Очікується, що путін буде прагнути до тіснішої співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, зокрема артилерійських снарядів", ‒ сказав Шін. 

За його словами, Північна Корея також відправила росії десятки балістичних ракет.

В обмін на боєприпаси росія надіслала до Північної Кореї технології, які допоможуть Пхеньяну розгорнути низку розвідувальних супутників, а також зброю, таку як танки та літаки.

зброяКНДРвійна в Україніросія-агресор

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